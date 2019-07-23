Siirt'te baraj gölünde bir kişi boğuldu

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj gölünde bir kişi boğuldu. İlçeye bağlı Pirinçli köyünde Alkumru Baraj Gölü'ne giren Hüseyin Gündüz (29) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Gündüz, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gündüz'ün Siirt Devlet Hastanesine getirilen cesedi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

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