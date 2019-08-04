Siirt’te ayağı iplere dolanıp elektrik direğinde mahsur kalan leylek kurtarıldı Siirt’te ayaklarına ip dolanınca elektrik direğinde mahsur kalan leylek, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt’te ayaklarına ip dolanınca elektrik direğinde mahsur kalan leylek, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde ayağına ip dolandığı için elektrik direğinde mahsur kalan leyleği fark eden vatandaşlar, durumu DEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen DEDAŞ görevlileri leyleği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Durumu iyi olan leylek, bakımı yapılıp beslendikten sonra tekrar doğaya bırakıldı.

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