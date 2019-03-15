Siirt’te av yasağı başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü, av sezonunun sona erdiğini duyurarak, yasak dönemde avcılık yapılmaması ve yaban hayatının yaşam alanlara çıkarken daha hassas davranmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, avın kapanış tarihi itibari ile av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı belirtildi. Açıklamada, "Avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini de içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplanmaması gerekmektedir. Bu hususlara uymayanlar hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü’nce gerekli yasal işlemler uygulanacaktır" denildi.