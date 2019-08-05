Siirt’te askeri helikopter yaralı çocuk için havalandı Siirt’in Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Siirt’in Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralandığı bildirilen 3 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle Siirt kent merkezine götürüldü. Yaralanan çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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