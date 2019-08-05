Siirt’te askeri helikopter yaralı çocuk için havalandı
Siirt’in Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:49
Siirt’in Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralandığı bildirilen 3 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle Siirt kent merkezine götürüldü. Yaralanan çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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