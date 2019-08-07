Siirt’te aranan terör şüphelileri yakalandı Siirt’te terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla aranan 2 şüpheli, yol kontrolünde yakalandı.

Siirt’te terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla aranan 2 şüpheli, yol kontrolünde yakalandı.

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan aranan M.E. ve N.E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Baykan ilçesine gelecekleri bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şahsı, ilçedeki yol kontrolünde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklandı” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.