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Siirt’te aranan terör şüphelileri yakalandı

Siirt’te terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla aranan 2 şüpheli, yol kontrolünde yakalandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
Siirt’te aranan terör şüphelileri yakalandı

Siirt’te terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla aranan 2 şüpheli, yol kontrolünde yakalandı.


Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan aranan M.E. ve N.E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Baykan ilçesine gelecekleri bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şahsı, ilçedeki yol kontrolünde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklandı” denildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
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