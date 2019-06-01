Siirt'te aranan FETÖ/PDY üyesi Kahramanmaraş'ta yakalandı

Siirt'te aranan FETÖ/PDY üyesi Kahramanmaraş'ta yakalandı01 Haziran 2019 Cumartesi 18:54
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gözaltına alındı.
Pazarcık Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe girişinde yapılan asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Otomobilde bulunan ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan A.Ç. (38) yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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