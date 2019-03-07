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Siirt'te akülü ve tekerlekli sandalye dağıtıldı

Siirt Belediyesi tarafından, engelli vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 14:25
Siirt'te akülü ve tekerlekli sandalye dağıtıldı

Siirt Belediyesi tarafından, engelli vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtıldı.

 

Engelli vatandaşları anlayarak onların derdine derman olmak istediklerini belirten Siirt Belediyesi Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Belediyesi olarak, sosyal belediyecilikte önemli bir yere geldiklerini belirtti. Taşkın, "Engelli vatandaşlarımız için engelsiz bir Siirt oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda akülü ve manuel olmak üzere engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye dağıttık. Vatandaşlarımıza destek olmak bizim için çok önemli. Engelli vatandaşlarımızın tamamına hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:25
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