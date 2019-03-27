Siirt’te aç kalan köpek sürüye saldırdı
Siirt’te aç kalan köpek, merada otlayan koyun sürüsüne saldırdı.27 Mart 2019 Çarşamba 13:30
Siirt’te aç kalan köpek, merada otlayan koyun sürüsüne saldırdı. Köpek, çoban ve yanlarındaki köpekler tarafından uzaklaştırıldı.
Siirt merkeze bağlı Meydandere köyünde çoban Zeki Yıldız’ın otlattığı koyun sürüsüne aç kalan bir köpek saldırdı. Sürüdeki köpekler, saldıran köpeği kovalayarak sürüden uzaklaştırdı. Tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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