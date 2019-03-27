Siirt’te aç kalan köpek sürüye saldırdı Siirt’te aç kalan köpek, merada otlayan koyun sürüsüne saldırdı.

Siirt’te aç kalan köpek, merada otlayan koyun sürüsüne saldırdı. Köpek, çoban ve yanlarındaki köpekler tarafından uzaklaştırıldı.

Siirt merkeze bağlı Meydandere köyünde çoban Zeki Yıldız’ın otlattığı koyun sürüsüne aç kalan bir köpek saldırdı. Sürüdeki köpekler, saldıran köpeği kovalayarak sürüden uzaklaştırdı. Tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.