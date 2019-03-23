Siirt’te 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Siirt’te cezaevinden firar eden ve 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.23 Mart 2019 Cumartesi 10:44
Siirt’te cezaevinden firar eden ve 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 6 ilde 8 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi S.D. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışma sonucunda saklandığı evde yakalandı. S.D, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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