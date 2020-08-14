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Siirt'te 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması

Kentte 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00-24.00 saatlerinde dışarı çıkmalarının yasaklandığı bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 19:38:06 -
Siirt'te 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması

SİİRT (AA) - Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, 65 yaş ve üstü için yeni düzenleme yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 17.00-24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, Kovid-19 ile mücadele konusunda şehrin içinde bulunan belediyeye ait billboardların etkin kullanılmasına, Kovid-19 ile mücadele konusunda ilde bulunan tüm kamu personelinin, göreve çağrılacak şekilde hazır bulunmasına karar verilmiştir."

Ayrıca, haftada en az bir kez denetlenmeleri kaydıyla kafeterya, restoran, kıraathane gibi işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları ve TFF'nin belirlediği branşlara özgü kurallar dikkate alınarak halı saha spor tesislerin faaliyete başlamasına karar verildi.


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