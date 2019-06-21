Siirt’te 6 terörist etkisiz hale getirildi Siirt’in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt’in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu’nda 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.