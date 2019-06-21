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Siirt’te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:51
Siirt’te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.


Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu’nda 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:51
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