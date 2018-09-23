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Siirt'te 4 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle 4 köy ve 4 mahallede bugün saat 14.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

23 Eylül 2018 Pazar 18:21
Siirt'te 4 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında bulunan 4 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılyı açıklamada şöyle denildi.

"İl Jandarma Komutanlığınca Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyonel faaliyetler icra edileceği belirtildi. Açıklamaya göre, operasylon nedeniyle Baykan ilçesine bağlı olan Çukurca Köyü, Oğlaklı Mahallesi, Meşelik Köyü, Ardıçdalı Köyü, Bahçeli Mahallesi, Korucu Mahallesi, Aydınlar Mahallesi ve Çamtaş Köyü ile sınırlı olmak üzere, bugün saat 14.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi."

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 18:21
  1. Aydın
  2. Siirt
  3. Baykan
  4. terör operasyonu
  5. sokağa çıkma yasağı
  6. Valilik açıklaması

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