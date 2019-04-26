Siirt’te 38 adet gümrük kaçağı lastik ele geçirildi Siirt genelinde yapılan uygulamalarda değişik markalarda ve çeşitli ebatlarda 38 adet gümrük kaçağı lastik ele geçirildi.

Siirt genelinde yapılan uygulamalarda değişik markalarda ve çeşitli ebatlarda 38 adet gümrük kaçağı lastik ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il genelinde yapılan uygulamalarda çeşitli ebatlarda gümrük kaçağı 38 araç lastiği ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.