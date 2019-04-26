Siirt’te 38 adet gümrük kaçağı lastik ele geçirildi
Siirt genelinde yapılan uygulamalarda değişik markalarda ve çeşitli ebatlarda 38 adet gümrük kaçağı lastik ele geçirildi.26 Nisan 2019 Cuma 16:26
Siirt genelinde yapılan uygulamalarda değişik markalarda ve çeşitli ebatlarda 38 adet gümrük kaçağı lastik ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il genelinde yapılan uygulamalarda çeşitli ebatlarda gümrük kaçağı 38 araç lastiği ele geçirildiği belirtildi.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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