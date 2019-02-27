0553 313 94 23

Siirt'te 3 uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

Siirt'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:56
Siirt'te 3 uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, Siirt'ten 3 şüphelinin Diyarbakır'da uyuşturucu temin edip, kentte satacaklarını belirlemeleri üzerine şüphelilerin yakalanması operasyon başlattı. 

Jandarma ekipleri, Baykan-Kozluk karayolunda düzenlediği operasyonda, üzerlerinde bir kilo esrar bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:56
  1. Diyarbakır
  2. Siirt
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. gözaltı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Trump, ırkçı ve dolandırıcı”
    1. “Trump, ırkçı ve dolandırıcı”
    2. Kaymakam Osman Bilici’ye Vergi Haftası..
    3. Erzurum yerel seçim anket sonuçları..
    4. Katar Pakistan'a uçuşları askıya aldı
    5. Bingöl'de yarın okullar tatil olacak..
    6. Fatih Terim'den İstiklal Marşı..
    7. AK Parti’li Baybatur: “Cumhur..
    8. Osmanlıspor'un sırrı "sistem"de
    9. Anadolu’da Türk Varlığı Açısından..
    10. Ankara ve İstanbul'da kaçak tütün..
    11. Bilal Erdoğan Midyat’ta TÜGVA’nın..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (1):
    13. Siirt'te 3 uyuşturucu ticaretine 3..
    14. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    15. Çalıntı sorularla TSK'ye giren..
    16. Van’da trafik kazaları MOBESE’ye..
    17. Köpeğine ateş açan akrabasını başından..
    18. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    19. Isparta Belediyesi 3.Kitap Fuarı
    20. Dolu yağışı seçim çalışmasına engel..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor