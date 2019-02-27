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Siirt’te 26 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt’te kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan, Eruh’ta 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:13
Siirt’te 26 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt’te kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan, Eruh’ta 26 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri yol açma çalışmaları başlattı.


Siirt’te yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Kocaçavuş, Gökbudak, Düğüncüler, Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Doğan, Belenoluk, Sarıyaprak köy gurup yolları, Şirvan ilçesine bağlı Çeltikyolu, Nallıkaya, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Bardacık, Kesmetaş, Kayahisar, Suluyazı, Oya, Gözlüce, Ormanlı köy gurup yolları, Eruh ilçesine bağlı Okçular, Erkantepe, Doğanca, Cesurtepe köy yolları ulaşıma kapandı.


Ulaşımın sağlanması için İl Özel idare ekipleri yol açma çalışmaları başlattı. Köy yollarının açılması için 15 ayrı ekiple başlatılan çalışmalar devam ediyor.


İl Özel İdare Müdürlüğü, yola çıkacak vatandaşların araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurulması hususunda uyarıda bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:13
  1. doğa

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