Siirt’te 2 yaşındaki bebek süs havuzda ölü bulundu Siirt’in Pervari ilçesinde 2 yaşındaki bebek süs havuzunda ölü bulundu.

Siirt’in Pervari ilçesinde 2 yaşındaki bebek süs havuzunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde oturan Açık ailesinin 2 yaşındaki kızı Fatma, evlerinin önündeki süs havuzunda ölü bulundu. Havuzda bulunan bebeğin cesedi, Siirt Devlet Hastanesi’ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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