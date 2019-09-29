Siirt'teki operasyonda 2 PKK'lı terörist öldürüldü Güvenlik güçlerinin Siirt'in Baykan kırsalında düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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