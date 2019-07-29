Siirt’te 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Siirt’in Eruh ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi.

Siirt’in Eruh ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklama, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt’in Eruh ilçesi Yassı dağı (Ciraf) bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığıncagerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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