Siirt’te 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Siirt’in Eruh ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi.29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:44
Siirt’in Eruh ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklama, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt’in Eruh ilçesi Yassı dağı (Ciraf) bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığıncagerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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