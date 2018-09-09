TSK bombalıyor! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar köyünde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.09 Eylül 2018 Pazar 15:44
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar köyü Harahilit Dere bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröriste yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda teröristler etkisiz hale getirildi.
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