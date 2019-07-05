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Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu.

05 Temmuz 2019 Cuma 18:24
Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu.


Edinilen bilgilere göre yangın, Siirt-Kurtalan karayolu Daşdöşü konutları yakınlarında bulunan iki ayrı noktada çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, haber verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Siirt’te son zamanlarda fıstık ve tarım alanlarında yangınlarının sıkça yaşandığını belirten Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, çıkan yangınların hem toprak verimini düşürdüğünü, tespit edilirse yangın yakmanın büyük cezaları olduğunu da dile getirdi. Yılmaz, "Siirt’te 2 arazi yangını vardı. Vatandaşlara çağrımız, bu tür arazileri yakmasınlar buradaki hayvanlara yazık günahtır. Buradan tam olarak verim alamaz. Arazi sahiplerine ceza işlem uygulanırsa çok iyi olur. Arazi sahipleri ekini alıp gidiyor. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak yangınlara zamanında müdahale ediyoruz. Bir hafta içerisinde 62 yangına müdahale ettiğimiz günler oluyor" dedi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 18:24
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