Siirt’te 14 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Siirt’te nisan ortasında yağan kar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt’te nisan ortasında yağan kar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt’te nisan ortasında etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırtırken bir yandan kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Düğüncüler, Ormancık, Kışlacık, Hacıyusuf, Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Keskin, Karşıyaka, Güzeldbağ, Doğan, Belenok, Sarıyaprak köy grup yolları ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanması için İl Özel idare ekipleri yol açma çalışmaları başlattı.

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