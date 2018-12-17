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Siirt'te 14 düzensiz göçmen yakalandı

Baykan ilçesinde durdurulan otobüste Afganistan ve Pakistan uyruklu 14 kişi yakalandı

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:17
Siirt'te 14 düzensiz göçmen yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Bitlis'ten Diyarbakır istikametine giden yolcu otobüsünü Baykan ilçe girişinde durdurdu.

Yapılan aramada 11'i Afganistan ve 3'ü Pakistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

1'i kadın 14 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Siirt Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla M.B.K. ve Z.Ş. gözaltına alındı.

Öte yandan söz konusu otobüste yolcu koltuğunun altında bulunan çantada 699 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Z.K. ve H.A. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:17
  1. Baykan
  2. düzensiz göçmen
  3. Siirt

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