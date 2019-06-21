Siirt’te 100 dönümlük alan kül oldu Siirt’te çıkan yangında 100 dönümlük alan kül oldu.

Siirt’te çıkan yangında 100 dönümlük alan kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi Hz. Fakirullah Caddesi eski polis okulu yanında bulunan arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, hava sıcaklığının artması sonucu anız yangınlarında artış yaşanabileceğini belirterek, yetkililerin bu noktada gerekli uyarıları yapması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 100 dönümlük alanın kül olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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