0553 313 94 23

Siirt’te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Siirt’te hakkında kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.

02 Temmuz 2019 Salı 17:19
Siirt’te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Siirt’te hakkında kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., yol kontrol uygulamasında yakalandı.


Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, Tillo İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içinde yer alan Akyayla köyü ile Kargacık mezraları arasında meydana gelen silahlı çatışma olayında kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl hüküm verilen ve hakkında arama kaydı bulunan B.A. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan 2 aylık çalışmalar neticesinde, B.A.nın Akyayla köyüne geleceği bilgisi alınmış olup, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan yol kontrolünde şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edilmiş olup, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Siirt Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmangazi’de su kesintisi
    1. Osmangazi’de su kesintisi
    2. Eski Bakan Çelik’in acı günü
    3. Evlerine tarladan geçerek..
    4. Milli bisikletçilerden Eskici’ye..
    5. Zonguldak’ta otomobil ile kamyon..
    6. Rıdvan Dilmen, TFF'den gelen teklifi..
    7. Tokat’ta 3 ahır küle döndü
    8. Sağlık personeli alımı arama sonuçları..
    9. İran'ın Ankara Büyükelçisi..
    10. Plastik fabrikasında korkutan yangın
    11. BAE Prensi Şeyh Halid, Londra'da öldü
    12. Aksaray’da trafik kazası: 3 yaralı
    13. Cemiyet’ten BİK Çorum Şubesi’ne veda
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'den ayrıldı
    15. "Demirören Medya Grubu'nun el..
    16. Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit..
    17. Sivas’ta çıkan yangında 4 inek telef..
    18. Kanalizasyon hattı döşeme çalışması..
    19. "Bin Selman demokrasiden korkuyor ve..
    20. İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde..
    21. Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı artıyor
    22. 4. İstanbul Tasarım Bienali Belçika'da
    23. Vali Ünlü, başarılı sporcuyu..
    24. Babaanne ve torununun başı hırsızlarla..
    25. Manisa'da şüpheli ölüm
    26. Rusya'ya büyük şok! 14 asker hayatını..
    27. Rus denizaltısında yangın: 14 denizci..
    28. Karabük’te ‘Mahalle Huzur..
    29. Kemer’de ırmak temizliğine başlandı
    30. Bartın Belediye Başkanlığı 3. Tenis..
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız