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Siirtli kızlar, annelerinin atacağı kitapları toplayıp satmaya başladı

Siirt’te kız çocukları, annelerinin atacakları kitapları toplayıp kaldırımda satmaya başladı.

14 Mart 2019 Perşembe 12:16
Siirtli kızlar, annelerinin atacağı kitapları toplayıp satmaya başladı

Siirt’te kız çocukları, annelerinin atacakları kitapları toplayıp kaldırımda satmaya başladı. Kitapların atılmasının yanlış olduğunu belirten kızlar, sattıkları kitaplardan elde ettikleri paraları kumbaralarında biriktiriyor.


Siirt’te 3. sınıfa giden 10 yaşındaki Esra Öbüz ve Berçem Erberk, okudukları ve annelerinin atmak istediği kitapları toplamaya başladı. Biriktirdikleri kitapları kent meydanında satmaya başlayan yaşları küçük yürekleri büyük çocuklar, buradan elde ettikleri paraları kumbaralarında biriktirmeye başladı. Kendilerine harçlık çıkaran yürekli kızlar, ihtiyaçları olduğunu paralarını aileleriyle de paylaştı.


Annesinin okudukları kitapları çöpe atacağını gördüğünü ve buna gönlünün razı olmadığını belirten 10 yaşındaki Esra Öbüz, bunun yerine kitapları sattıklarını söyledi. Okul ihtiyaçlarını karşılamak ve ailesine katkıda bulunmak için kitapları sattıklarını kaydeden Öbüz, "Okuduğum kitapları satıyorum. Annem atacaktı biz de satmak istediğimizi söyledik. Emeklerimiz, paralarımız boşa gitmesin dedik, o da tamam dedi, biz de kitaplarımızı sattık. Para kazandım, kazandığım paraları da kumbarama koydum. Eğer annem babama lazım olursa onlara veriyorum” dedi.


10 yaşındaki Berçem Erbek adlı öğrenci de hikaye kitaplarını satarak kumbarasına para attığını, anne ve babasına lazım olduğunda onlara verdiğini söyledi.


Annelerinin çöpe atacakları kitapları çöpe atmasına izin vermeyerek satan çocukların bu hareketinin kendisini duygulandırdığını belirten Nazmiye Dede adlı vatandaş ise, "Yoldan geçerken kitapları gördüm ilgimi çekti. Kız çocuklarına sordum okudukları kitapları satıyorlarmış. Aileleri çöpe atacakmış çok tebrik ediyorum. İyi ki atmamış aileleri, ailelerine uymamışlar herkes bu şekilde davranabilir. Çöpe atmaktansa ihtiyacı olanlara kitaplarını paylaşabilirler bu şekilde herkes okumaya teşvik edilmiş olur" diye konuştu.


Can Özkan Özarpacı adlı vatandaş ise yoldan geçerken çocukların kitap sattığını gördüğünü kaydederek, "Onlar bunu değerlendirip kitapları satıyorlar hem ev ekonomisine hem de kendilerine harcayabilecekleri bir para biriktiriyorlar. Kumbaralarına atmak için gördüm çok hoşuma gitti. Biz de çocuklardan kitap aldık" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:16
  1. kitap

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