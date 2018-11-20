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Siirtli çocuklar çalıştırılan ve dilendirilen yaşıtlarına dikkati çekti

Siirt ADEM'de eğitim gören çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde hakları ihlal edilen çocukların konu edildiği gösteri sundu- Siirt ADEM Koordinatörü Nurten Temiz: - "Küçücük bedenlere ağır sorumluluklar değil, mutluluk ve enerji verelim"

20 Kasım 2018 Salı 15:51
Siirtli çocuklar çalıştırılan ve dilendirilen yaşıtlarına dikkati çekti

SİİRT (AA) - Siirtli çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, çalıştırılarak veya dilendirilerek hakları ihlal edilen yaşıtlarına dikkati çekti.

Siirt Aile Destek Merkezi (ADEM) Koordinatörlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte merkezde eğitim alan çocuklar gösteri sundu. Çocuklar pandomim gösterisinde, çalıştırılan veya dilendirilen yaşıtlarının yaşadıkları zorlukları aktardı.

Gösterinin ardından açıklama yapan ADEM Koordinatörü Nurten Temiz, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirdikleri etkinlikte küçük yaşta inşaat gibi ağır işlerde çalıştırılan çocukların yaşamlarının akranları tarafından canlandırıldığını söyledi.

Çocukların çalıştırılmamasını, sevgiyle ve mutlulukla büyümelerini sağlamak için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarına işaret eden Temiz, "Suriye'de olduğu gibi savaşlarda çocuklar öldürülmesin. Biz onları sadece bir günle anmak değil her gün hatırlamak istiyoruz. Çevremizde nice küçük bedenlere sığınmış koca dağlar gibi yürekleri görüyoruz. Onlara duyarlı olup, yardımcı olalım." dedi.

Çocukların okullar, eğitim kurumları, oyun sahaları ve bahçelerde olmayı hak ettiğini vurgulayan Temiz, "Küçücük bedenlere ağır sorumluluklar değil, mutluluk ve enerji verelim." diye konuştu.

Daha sonra etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:51
  1. Dünya Çocuk Hakları Günü
  2. Siirt

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