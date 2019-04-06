0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Siirtli çiftçiler fıstık işleme tesisini gezdi

Siirtli çiftçiler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Siirt Organize Sanayi Bölgesinde yapılan Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 11:49
Siirtli çiftçiler fıstık işleme tesisini gezdi

Siirtli çiftçiler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Siirt Organize Sanayi Bölgesinde yapılan Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.


Türkiye Cumhuriyeti devleti ile Avrupa Birliğinin mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Siirt Valiliği bünyesinde faaliyete geçirilen Siirt Fıstığı İşleme Tesisini Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Tillo Kaymakamı Erkan Savar ve Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan’ın katılımlarıyla çiftçilerle birlikte ziyaret edildi. Tesisin tüm ünitelerini gezen çiftçiler Siirt fıstığının işlenmesinden paketlenmesine kadar olan tüm süreci yakından görme imkanı buldu. Daha sonra Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan başkanlığında çiftçilerle toplantı yapılarak Siirt fıstığı işletme tesisi ile ilgili fikir, talep ve öneriler görüşüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 11:49
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’dan ABD’ye yanıt: "ABD ordusunu terör listesine alırız"
    1. İran’dan ABD’ye yanıt: "ABD ordusunu..
    2. Güney Koreli heyetten KOBİDER'e ziyaret
    3. Bugünü nasıl yaşayacağız?
    4. Asansör yetkili servislerine sigorta..
    5. Sofuoğlu'ndan Diyarbakırlı çocuk ve..
    6. THY Euroleague’de normal sezon sona..
    7. Bu köyde muhtarlar sırayla başa geliyor
    8. Eczacılara Milli İstihdam seferberliği..
    9. Doğumsal kalp anomalileri anne..
    10. Yer Konya! Muhtarlık koltuğunu..
    11. Motosikletli kapkaççı kaza yapınca..
    12. Elazığ’da depremzedelere Psikososyal..
    13. Polis uyuşturucu tacirlerine göz..
    14. Siirtli çiftçiler fıstık işleme..
    15. İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’..
    16. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi..
    17. AK Parti İstanbul’a mektup!
    18. Bilim Merkezi ile gençler bilime..
    19. Başkan Tekin Kickboks Takımı’nı..
    20. Nusaybin’de bıçaklı kavga: 1 yaralı
    21. Küçük sanayi sitesi esnafından kan..
    22. Kuş, sahaya inerek vatandaşlara..
    23. Yeni gezi tertibi
    24. Başkan Altun mazbatasını aldı
    25. Saraybosna kuşatmasının kurbanları..
    26. Bilecik’te şehitler için mevlit..
    27. Bacağından yaraladıkları kadının..
    28. Çin'deki orman yangınına yıldırım yol..
    29. Büyük beğeni topladı! Seçim sonrası..
    30. Minik Mesut, düştüğü traktörün altında..
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Aradaki fark sadece 635 oya iniyor...
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Aradaki fark sadece 635 oya iniyor...