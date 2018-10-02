Siirt'in Eruh ilçesinde terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bilgili köyünün Çayırlı Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen bir mağara ve eklentilerindeki aramada, 2 kilogram kuru üzüm, 1,5 kilogram çay, 15 kilogram bulgur, 3 litre sıvı yağ, 20 kilogram un, 5 kilogram çamaşır deterjanı, 13 kilogram şeker, 3 battaniye ile çeşitli yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman bulundu.

Malzemeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi.