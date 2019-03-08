Siirt’in bazı köylerinde sokağa çıkma yasağı

Siirt merkez ve Eruh ilçesine bağlı bazı köylerde, PKK’ya yönelik operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Operasyonel faaliyetler esnasında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5542 İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince, merkeze bağlı Meselidere, Kavaközü, Ormanardı, Yokuşbağları, Bağlıca köyleri ile Eruh ilçesine bağlı Çağlavan, Beson, Tasdirek, Kılıckava, Pavamlı,Bağgöze köyleri ile sınırlı olmak üzere 10 Mart 2019 günü saat 17.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.