Siirt’e otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü Siirt’te kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu, sürücü hayatını kaybetti.

Siirt’te kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Siirt istikametinden Kurtalan istikametine doğru seyir halinde olan 27 HZ 522 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları ilk müdahalede, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.