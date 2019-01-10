Siirt’de yarın okullar tatil mi? Siirt 11 Ocak Cuma kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Siirt’de var. Siirt’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Siirt’de okullar yarın da tatil mi? Siirt’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Siirt’de 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

10 Ocak 2019 Perşembe 20:17
Siirt’de yarın okullar tatil mi? Siirt 11 Ocak Cuma kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Siirt’de var. Siirt’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Siirt’de okullar yarın da tatil mi? Siirt’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Siirt’de 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

Siirt’de yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi?

Siirt  yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Siirt  Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilip verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Siirt  Valiliği bugün (10 Ocak Perşembe günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Siirt yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Siirt Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

 

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