Siirt ve Batman’da operasyon: 7 gözaltı

Siirt ve Batman’da jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 7 kişi de gözaltına alındı.

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik olarak Siirt ve Batman’da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve esrar elde etmek amacı ile yasa dışı kenevir ekimi yapmak suçlarını işlediği değerlendirilen biri daha önceden tutuklanan toplam 8 şüpheliye yönelik müşterek operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı, Batman İl Jandarma Komutanlığı ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin Siirt ili Kurtalan ilçesi ve Batman ili merkez ve Kozluk ilçelerinde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu, 45 gram kubar esrar, 2 gram eroin, 30 gram kenevir tohumu, 2 adet bir çarpı bir ebatlarında terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet 7,62 çarpı 39 milimetre çaplı Kalaşnikof boş kovan, bir adet 6136 SKM kapsamında olduğu tespit edilen pala, bir adet 6136 SKM kapsamında olduğu tespit edilen kasatura, bir adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği fişeği, bir adet Kalaşnikof marka tüfeğe ait şarjör, 8 adet cep telefonu ele geçirilmiştir" denildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında soruşturma başlandığı belirtildi.