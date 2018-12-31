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Siirt Valisi Atik'ten güvenlik güçlerine moral ziyareti

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:45
Siirt Valisi Atik'ten güvenlik güçlerine moral ziyareti

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulundu.

Vali Atik, Gökçebağ Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Şehit Er İbrahim Gedik Müfrezesi ve Yağmurtepe Kilit Polis Noktası'na geçen Atik, güvenlik güçlerine baklava ikram etti.

Atik, daha sonra Siirt Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Atik'e ziyaretlerinde Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay eşlik etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:45
  1. güvenlik güçleri
  2. polis noktası
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