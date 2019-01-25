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Siirt Valisi Atik, işitme engelli çocukla işaret diliyle anlaştı

Ali Fuat Atik, kendisine cep telefonundan ulaşan, makamında ağırladığı işitme engelli 15 yaşındaki Esra Erdoğan ile işaret diliyle iletişim kurdu- Erdoğan'ın ablası Zehra Erdoğan:"Ablası olmama rağmen Sayın Valimiz bu dili benden daha iyi biliyor. Kardeşim de bundan dolayı çok mutlu oldu"

25 Ocak 2019 Cuma 14:22
Siirt Valisi Atik, işitme engelli çocukla işaret diliyle anlaştı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, işitme engelli 15 yaşındaki kız çocuğuyla işaret diliyle iletişim kurdu.

Doğuştan işitme engelli Esra Erdoğan, cep telefonuna mesaj gönderdiği Atik'ten randevu talep etti. Bu talebi kabul eden Vali Atik, Erdoğan ve 2 kardeşini makamında ağırladı.

Erdoğan'ın beraberinde getirdiği işaret dili kitabına göz atan Atik, Esra Erdoğan ile işaret diliyle bir süre konuştu.

Ali Fuat Atik, Erdoğan ve kardeşi Merve'ye birer tablet bilgisayar hediye etti.

Vali Atik, davet üzerine Erdoğan ailesini ziyaret edeceğini de belirtti.

Esra Erdoğan'ın ablası Zehra Erdoğan, yaptığı açıklamada, kardeşinin Vali Atik'in çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

Kardeşinin Ali Fuat Atik ile iletişim kurmak amacıyla yanında işaret dili kitabı getirdiğini anlatan Erdoğan, "Sayın Valimiz kitaba ihtiyaç duymadan kardeşimle işaret diliyle iletişim kurdu. Ablası olmama rağmen Sayın Valimiz bu dili benden daha iyi biliyor. Kardeşim de bundan dolayı çok mutlu oldu. Her yerde engellileri anlayan idarecilerimizin olması gerekiyor." diye konuştu.

Esra Erdoğan da işaret diliyle, Vali Atik'i ve eşi Fulya Atik'i çok sevdiğini belirterek, halka yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ettiğini aktardı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:22
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