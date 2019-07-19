0553 313 94 23

Siirt Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Siirt Valiliği tarafından, makam ve valiliğin farklı görevlerdeki kişilerin adını kullanarak telefonla yardım talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:22
Siirt Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Siirt Valiliği tarafından, makam ve valiliğin farklı görevlerdeki kişilerin adını kullanarak telefonla yardım talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.


Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, valilik adını kullanılarak, il içi ve il dışında bazı sanayici ve iş adamlarından telefonla maddi yardım talep edenlere itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu. Açıklamada, sanayiciler, iş adamları, hayırseverler,kişi ve kuruluşlar, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve valilik adına kendilerini arayarak, yardım talep eden bu art niyetli şahıslara kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir taleple karşılaşmaları halinde, en yakın emniyet birimi 155 ve 156 Jandarma Komutanlığı hatlarını aramaları ve Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları istendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz paçavrasından küstah Türkiye çağrısı!
    1. İngiliz paçavrasından küstah Türkiye..
    2. "Hızlı trenle yolcu ve yük..
    3. Bakan Koca: Spor yapanlara hastanede..
    4. Demleyerek tüketildiğinde vücuttaki..
    5. IKBY'den Türkiye'ye çağrı:..
    6. Twizy Contest'in Türkiye birincisi..
    7. Kavgada silahla yaralan kadın..
    8. Acıbadem Üniversitesi ücretleri ne..
    9. MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor
    10. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Orgeneral..
    11. Merkez Bankası rezervleri
    12. "İktidarda AK Parti mi var Mor Çatı mı?"
    13. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Barış ve..
    14. Aktör Jean Claude Van Damme Bodrum'da..
    15. Yunanistan’ın başkenti Atina’nın..
    16. Merkez Bankası yıl sonu dolar..
    17. Atakum’a 4 bin kişilik öğrenci yurdu..
    18. CHP'li belediyenin hizmet anlayışı bu..
    19. Başkan Hürriyet’ten vatandaşa kreş..
    20. Diyarbakır’da cami yıkımı ve sahabe..
    21. "On Birinci Kalkınma Planı güçlü bir..
    22. Daniel Klein fuar öncesi yeni..
    23. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ülken’den..
    24. Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama:..
    25. İstanbulspor, Joseph Mensah'ı transfer..
    26. Giresunspor Başkanı Eren: “Hocamızın..
    27. Başkan Ataç Kentsel Gelişim..
    28. 40 yıllık evinin boşaltıldığını gören..
    29. NATO'da AA'nın 15 Temmuz fotoğrafları..
    30. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!