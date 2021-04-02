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Oruç Siirt Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Siirt sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Siirt Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Siirt sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayında oruç tutmak, dinimizin bize yapmamızı emrettiği ibadetlerden birisidir. Her yıl hicri aylardan Ramazan ayı geldiğinde dikkatli ve özenli bir şekilde oruç tutmaya çalışırız. Oruç tutmak belirli saatler arasında yapılan bir ibadetken, o saatler illere göre değişiklik gösterir. Peki, Siirt Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Siirt sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 09:55:00 -
Siirt Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Siirt sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayının orucu hakkında Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 28, Savm 6) buyurmuştur. Ramazan ayında bu sevaptan mahrum kalmak istemeyen müminler, Ramazan ayının gelmesini heyecanla beklerler. Siirt şehrinde ikamet eden vatandaşlarımız sahur ve iftar saatlerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

Diyanet Siirt İmsakiyesi 2021

Siirt'de ilk imsak 04.07'de ilk iftar 18.53'de olacak.

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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