Siirt Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Siirt sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayında oruç tutmak, dinimizin bize yapmamızı emrettiği ibadetlerden birisidir. Her yıl hicri aylardan Ramazan ayı geldiğinde dikkatli ve özenli bir şekilde oruç tutmaya çalışırız. Oruç tutmak belirli saatler arasında yapılan bir ibadetken, o saatler illere göre değişiklik gösterir. Peki, Siirt Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Siirt sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?