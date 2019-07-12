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Siirt merkezli tefecilik operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı

12 Temmuz 2019 Cuma 18:24
Siirt merkezli tefecilik operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik yaptıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Siirt, İstanbul, Bitlis, Muğla ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 428 fişek, 5 tapu senedi, farklı kişilere ait 3 otomobil anahtarı, 45 karton gümrük kaçağı sigara ve soruşturmaya ilişkin çeşitli belgeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 18:24
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