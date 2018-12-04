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Siirt kırsalında patlayıcı ele geçirildi

Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kilogram patlayıcı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

04 Aralık 2018 Salı 17:51
Siirt kırsalında patlayıcı ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şirvan ilçesine bağlı Dişlinar ve Sarıdana köyleri arasındaki bölgede, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 kilogram patlayıcı, örgütsel bez parçaları ile doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:51
  1. jandarma
  2. Siirt
  3. Şirvan
  4. terör operasyonu

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