Siirt İl Jandarma Komutanlığı’ndan ‘Bahar operasyonu’ Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komanda birlikleri ve jandarma özel harekat timleri bahar aylarının gelmesi ile operasyonlarını sıklaştırdı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komanda birlikleri ve jandarma özel harekat timleri bahar aylarının gelmesi ile operasyonlarını sıklaştırdı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma özel harekat timlerinin başarılı operasyonları, terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getirdi. Güvenlik güçlerince, PKK’lı teröristlerin bahar yapılanması için Siirt’in Pervari, Eruh ve Şirvan kırsalına geçme ihtimaline karşı geçiş güzergahları abluka altına alındı. Tüm bölgeyi saran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK’lı teröristlerin bahar yapılanmasına fırsat vermeyerek operasyonlarına devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.