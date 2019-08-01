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Siirt İl Emniyet Müdürü Kızılay gazetecilerle buluştu

Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:16
Siirt İl Emniyet Müdürü Kızılay gazetecilerle buluştu

Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Polisevi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Kızılay, emniyet ile basın arasında her zaman koordine halinde olduklarını, toplumu bilgilendirme konusunda basının önemine vurgu yaptı. Siirt emniyetinin terörle mücadelede önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Kızılay, vatandaşlarla temas kurarak bugüne kadar hiçbir kapının yüzlerine kapanmadığını, vatandaş ile güvenlik güçlerinin her zaman koordine halinde olduğunu dile getirdi. Rakamsal verilere göre terör olaylarında azalma olduğunu aktaran Kızılay, "Genel anlamda ilimizde başta terör olmak üzere asayiş konusunda çok önemli çalışmalar yapıldı. Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın desteğini her zaman önemsiyoruz. Nitekim şu ana kadar hiçbir kapı yüzümüze kapanmadı. Bu da şunu gösteriyor, halkımız bize güveniyor " dedi.


Kızılay, Siirt’te büyük bir sorun olan tefecilere yönelik ciddi adımlar da attıklarını, bilhassa insanlarımızın canını yakan tefecilere yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda kişinin tutuklandığını söyledi. Kızılay, hırsızlık, uyuşturucu ve kentin kanayan bir yarası olan hırsızlık konusunda da başta Siirt halkı olmak üzere destek veren basın mensuplarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:16
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