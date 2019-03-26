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"Siirt ekonomideki potansiyelini geliştirmeye devam edecek"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Siirt inşallah yeni dönemde ekonomideki potansiyelini daha da geliştirmeye devam edecek. Daha geniş bir potansiyelle istihdamı artırarak, üretime yönelerek, yatırımları çekerek, inşallah Siirt'te daha güzel bir dönem yaşanacak"

26 Mart 2019 Salı 18:13
"Siirt ekonomideki potansiyelini geliştirmeye devam edecek"

SİİRT (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Siirt inşallah yeni dönemde ekonomideki potansiyelini daha da geliştirmeye devam edecek. Daha geniş bir potansiyelle istihdamı artırarak, üretime yönelerek, yatırımları çekerek, inşallah Siirt'te daha güzel bir dönem yaşanacak." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Bakan Selçuk, Valiliği ziyaret etti, Vali Ali Fuat Atik ile görüştü.

Daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen koordinasyon toplantısına katılan Selçuk, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Güneydoğu'nun güzide şehirlerinden Siirt'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitim hayatının bir bölümünün Siirt'te geçtiğini ifade eden Selçuk, Siirt'i çok gelişmiş gördüğünü söyledi.

Selçuk, Siirt'i birlik ve beraberlik içinde daha ileri noktaya getirmek istediklerini vurgulayarak, "Siirt önemli alimleri yetiştiren büyük mübarek bir belde. Mazisinden aldığı bu sorumlulukla Siirt yatırım, üretim hizmetleriyle de ülkenin gelecek tasavvurunda önemli şehirlerinden biri olacak." diye konuştu.

- "17 yılda 9 milyarı aşkın kamu yatırımı"

AK Parti hükümetleri ve Bakanlıkları tarafından Siirt'te gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere ilişkin bilgi veren Selçuk, şunları kaydetti:

"Siirt'te 17 yılda 9 milyarı aşkın kamu yatırımı yapıldı. Bu yatırımlar eğitim, sağlık, ulaşım, ticaret, sosyal yardımlar, sanayi gibi birçok hizmeti barındırıyor. Aile, çalışma ve sosyal hizmetler alanında ise yaklaşık 2 milyar lira yatırım yaptık. 3 kuruluşumuzla engellilerimizin bakım ve rehabilitasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımıza bağlı 2 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM), 4 Aile Destek Merkezimiz (ADEM) ile ailelerimize hizmet veriyoruz. İnşallah Pervari ilçesinde de yakında bir ADEM açacağız. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında bugüne kadar yaklaşık 15 bine yakın hanemizi ziyaret ettik. Siirt’teki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 17 yılda 1,5 milyar lira kaynak aktardık."

Bakan Selçuk, sosyal yardım ve hizmetlerin yanı sıra sahada vatandaşın her daim yanında olmaya devam edeceklerini, istihdamı teşvik eden politikalarla da işvereni ve işçileri desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

- "Siirt ekonomideki potansiyelini geliştirmeye devam edecek"

Bu kapsamda bugüne kadar görülmemiş bir teşvik paketi sunulduğuna dikkati çeken Selçuk, Siirt'te bugüne kadar teşviklerden yaklaşık 7 bin iş yerinin yararlandığını, ödedikleri toplam teşvik tutarının yaklaşık 200 milyon lira olduğunu belirtti.

Selçuk, 2002'den bugüne kadar 120 bin vatandaşın İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmesini sağladıklarını belirtti. Selçuk, şöyle devam etti:

"İŞKUR'un Aktif İşgücü Programı'ndan da 90 binden fazla vatandaşımız yararlandı. Bu sayede Siirt'te aktif sigortalı kişi sayısı yaklaşık 60 bine yükselmiş durumda. Siirt inşallah yeni dönemde ekonomideki potansiyelini daha da geliştirmeye devam edecek. Daha geniş bir potansiyelle istihdamı artırarak, üretime yönelerek, yatırımları çekerek, inşallah Siirt'te daha güzel bir dönem yaşanacak."

Bakan Selçuk, Denizli'deki depreme değinerek, "Acıpayam'da SGK'ye verilecek prim belgelerinin süresini 1 Nisan'a erteledik." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:13
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. Siirt

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