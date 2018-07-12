Şii Sadr Hareketi: Maliki'yle koalisyon olası değil

Irak Sadr Hareketi Siyasi Bürosu'ndan yapılan açıklamada, eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki’nin Musul başta olmak üzeri diğer Irak kentlerinin DAEŞ tarafından işgal edilmesinde Başbakan olarak sorumluluğu bulunduğunu hatırlatıldı.

Öte yandan yapılan açıklamada bakanların seçilmesinin şartlanın olduğu ve Maliki’nin bakanlık görevini üstlenmesinin “Sairun Koalisyonu” nun kararı olmayacağına işaret edildi.

Sadr Hareketi ve Irak parlamentosunda en yüksek sandalyeyi kazanan Sairun Koalisyonu lideri Mukteda es-Sadr resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Siyasi partilerin ABD veya diğer devletlerle seçim sonuçları ve yeni hükümetin kurulması konularında görüşmeleri kesmelerini” istemişti.

Sadr ayrıca, siyasi partilerden mezhepçi, ırkçı ve milliyetçi siyasetten uzak durmalarını talep etmiş, Hükümetin kurulması için mezhep ve ırki özelliklerin üzerinde bir koalisyon kurmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Sadr'a bağlı Sairun koalisyonu 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye elde ederek, seçim birincisi olmuştu.

Fetih koalisyonu ise 47 sandalyeyle ikinciliği kazanmıştı. Başbakan Haydar el-İbadi'nin koalisyonu da 43 sandalye kazanarak seçim üçüncüsü olmuştu.

Sadr'ın daha önce ittifak sağladığı Allavi koalisyonu yeni mecliste 21, Hekim koalisyonu de 20 sandalyeye sahip olmuştu.

Kaynak: Al Arabiya