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Şii lider için sokaklara çıktılar! 115 gözaltı var

Nijerya'da Şii mezhebine bağlı Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması için başkent Abuja'da düzenlenen protestoda, 100'den fazla gösterici gözaltına alındı.

17 Nisan 2018 Salı 07:54
Şii lider için sokaklara çıktılar! 115 gözaltı var

Polisi Sözcüsü Anjuguri Manzah, yaptığı açıklamada, iki yıldır tutuklu bulunan Zakzaki’nin serbest bırakılmasını isteyen göstericilerin şiddet kullandıklarını, bu nedenle 115 kişinin gözaltına alındığı belirtti.

Manzah, eylemcilerin attığı taş, mancınık ve demir nedeniyle 22 polisin yaralandığını söyledi.

Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Kaduna'ya bağlı Zaria kentindeki Bakiyyetullah Hüseyniyesi'ne operasyon düzenlemişti.

Ordu, Şii din adamı İbrahim Zakzaki ve destekçilerinin hedef alındığı operasyonda 7 kişinin, İnsan Hakları İzleme Örgütü 300'den fazla kişinin öldüğünü iddia etmişti. IMN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Bu operasyonda Zakzaki'nin gözaltına alınması Tahran, Beyrut ve Yeni Delhi'de protestolara neden olmuştu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 07:54
  1. Ordu
  2. Nijerya
  3. Şii lider Şeyh İbrahim Zakzaki

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  • kemalkemal11 sa önce
    Herr yeri mi karıştırı bu şiiler...Sadr yanlısı Irak’lı bir şiî aktivist kısa bir makale yazar ve yazdığı gerçekler deprem etkisi oluşturur.BİZ UTANMAZ BİR MİLLETİZحقائق تاريخية يجب أن لا تنسى..!!!Unutulmaması gereken tarihî gerçekler* من الذي فتح الشام والعراق وفارس؟عمر بن الخطاب (سني)Şam, Irak ve Fars diyarını kim fethetti?Hz. Ömer. (Sünnî)* من الذي فتح بلاد السند والهند وما وراء النهرين؟محمد بن القاسم (سني)Sind, Hind ve Mezopotomyayı kim fethetti?(Muhammed b. el-Kasım. (Sünnî)* من الذي فتح شمال إفريقيا؟قتيبة بن مسلم الباهلي (سني)Kuzey Afrika’yı kim fethetti?Kuteybe b. Müslim el-Bâhilî (Sünnî)*من الذي فتح الأندلس؟طارق بن زياد (سني) وموسى بن نصير (سني)Endelüs’ü kim fethetti?Târık b. Ziyâd (Sünnî) ve Musa b. Nusayr (Sünnî)*من الذي فتح القسطنطينية؟محمد الفاتح (سني)İstanbul’u kim fethetti?Fatih Sultan Mehmet (Sünnî)* من الذي فتح صقلية؟أسد بن الفرات (سني)Sicilya’yı kim fethetti?Esed b. el-Furat (Sünnî)* من الذي أنشأ حضارة الأندلس وجعلها منارة علم؟ (حكام الخلافة الأموية الثانية السنة)Endülüs medeniyetini kim kurup orayı ilim merkezi haline getirdi?İkinci Emevî idarecileri (Sünnî)* من الذي قاد المسلمين في حطين؟ صلاح الدين الأيوبي (سني)Hıttıyn savaşında Müslümanların kumandanı kimdi?Selahuddin el-Eyyûbî (Sünnî)* من الذي قاد المسلمين في عين جالوت وهزم التتار؟ سيف الدين قطز (سني) وركن الدين بيبرس (سني)Ayn Calûd’da Müslümanlara kumanda eden ve Tatarları yenen kimdi?Seyfüddin Kutz (Sünnî) ve Rüknüddin Baybars (Sünnî)* من الذي كسر غرور إسبانيا بالريف المغربي؟عبد الكريم الخطابي (سني)Mağrib kırsalında İspanyolların gururunu kim kırdı?Abdulkerim el-Hattâbî (Sünnî)* من الذي أجبر إيطاليا على إعادة حساباتها في ليبيا؟عمر المختار (سني)İtalya’yı Libya’da hesaplarını yeniden gözden geçirmeye mecbur eden kimdi?Ömer el-Muhtâr (Sünnî)*وحديثا، من الذي قهر الروس في الشيشان وفتح مدينة غروزني؟ خطاب (سني)Bu zamana gelelim: Çeçenistan ve Grozni’de Rusları dize getiren kimdi?Hattab (Sünnî)*من الذي مرغ وجه الناتو في التراب بأفغانستان؟(السنة)Natonun yüzünü Afganistan’ta toprağa bulayan kimdi?(Sünnîler)* من الذي أجبر الأمريكان على الخروج من العراق؟ (السنة)Amerikalıları Iraktan çıkmaya mecbur bırakan kimdi?(Sünnîler)* من الذي أقض مضاجع اليهود في فلسطين؟أحمد ياسين (سني)Filistinde Yahudilerin uykusunu kaçıran kimdi?Ahmed Yasin (Sünnî)لكن، ماذا نحن تركنا لأبنائنا من الشيعة في المقابل..؟؟!!!Fakat buna karşılık Şia olarak evlatlarımıza ne bıraktık? Ona bakalım* من الذي غدر بالحسين حين أخرجه ثم تخلى عنه في كربلاءة؟المختار الثقفي (شيعي)Hz. Hüseyin’i çıkarıp da sonra Kerbala’da bir başına bırakanlar kimdi?Muhtar es-Sakafî (Şiî)* من الذي غدر بالخليفة العباسي الراضي بالله؟ البويهيون (شيعة)Abbasî halifesi er-Râdî billah’a hıyanet eden kimdi?Büveyhîler (Şiî)*من الذي مكن للتتار دخول بغداد؟ابن العلقمي (شيعي)Tatarların Bağdada girmesine fırsat veren kimdi?İbnü’l-Alkamî (Şiî)* من الذي كان يزين لهولاكو سوء أعماله؟ نصير الطوسي (شيعي)Hülaku’ya kötü fiillerini süslü gösteren kimdi?Nasiruddin et-Tûsî (Şiî)* من الذي أعان التتار في هجومهم على الشام؟(الشيعة)Şam’a hücum ederken Tatarlara yardım eden kimdi?(Şiîler)* من الذي حالف الفرنجة ضد المسلمين؟الفاطميون (شيعة)Müslümanara karşı Firenklerle ittifak kuran kimdi?Fatımîler (Şiîler)* من الذي غدر بالسلطان السلجوقي؟ طغرل بك البساسيري (شيعي)Selçuklu sultanına hıyanet eden kimdi?Tuğrul Bey el-Besâsirî (Şiî)*من الذي أعان الصليبيين على الاستيلاء على بيت المقدس؟أحمدبن عطاء (شيعي)Beytü’l-makdisi işgal ederken haçlılara yardım eden kimdi?Ahmed b. Ata (Şiî)* من الذي دبر لقتل صلاح الدين؟كنز الدولة(شيعي)Selahaddini öldürmeyi planlayan kimdi?Kenzüddevle (Şiî)* من الذي استقبل هولاكو بالشام؟كمال الدين بن بدر التفليسي(شيعي)Şam’da Hülagu’yu karşılayan kimdi?Kemalüddin b. 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Diğer taraftan dilleri, kalemleri ve kılıçları hep sünnî müsümanların göğsüne saplanmıştır.Merak eden için gerçek fikrî savaş işte budur
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