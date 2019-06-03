Şıhlı’lar İftarda Buluştu Şıhlı Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Ramazan ayı münasebetiyle iftar programı düzenledi.

Şıhlı Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Ramazan ayı münasebetiyle iftar programı düzenledi.

İftar programına Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, MHP Develi İlçe Başkanı Yunus Özer, Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanı Murat Doğu, hayır sever iş adamı Salih Onaran, Dernek Başkanı Oğuz Şimşek ve yüzlerce vatandaş katıldı.

İftar yemeğinin ardından Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, hayır sever iş adamı Salih Onaran ve Dernek Başkanı Oğuz Şimşek’in konuşmalarının ardından plaket plaket takdim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.