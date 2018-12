"Sihirli flüt" Kutluer, Filistinli gençlerle Türk ezgilerini çalacak

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Türkiye'nin "sihirli flüt" unvanlı dünyaca ünlü sanatçısı Şefika Kutluer, adına düzenlenen uluslararası müzik festivalinde, Türkiye'de ilk kez sahne alacak Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası ile Türk, Batı ve Doğu ezgilerini seslendirecek.

Kutluer, Ankara, İstanbul ve Antalya'da dünyanın dört bir yanından performanslar, sergi ve sunumlara ev sahipliği yapacak 9. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali kapsamında bu akşam gerçekleşecek konsere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Festival kapsamında, Arjantin asıllı İsrailli piyanist ve orkestra şefi Daniel Barenboim ile edebiyatçı ve müzisyen Edward Said'in kurduğu vakıf tarafından oluşturulan Filistinli Genç Müzisyenler Orkestrası ile sahnede olacaklarını söyleyen Kutluer, orkestranın kendisini çok etkilediğini vurguladı.

Ramallah'ta geçen yıl Filistinli Genç Müzisyenler Orkestrası ile konser verdiğini hatırlatan Kutluer, "Filistin'de böyle bir vakfın olması ve Filistinli gençleri desteklemesi bizler için son derece önemli. Bu orkestrayı Türkiye'ye davet etmek istedim. Festival kapsamında bugün Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezinde, 5 Aralık'ta İstanbul Zorlu Center'da bu konseri tekrar edeceğiz." ifadesini kullandı.

- Eğitim ve sanat vakfı Filistinli gençler için

"Barenboim-Said Vakfı"nın 15 yıl önce kurulduğunu belirten Kutluer, vakfın eğitim ve sanat yoluyla Filistinli gençlerin sesini duyurmaya çalıştığını dile getirdi.

Vakfın kurucularından olan ve 2003'te hayatını kaybeden Edward Said'in eşi Meryem Said'in de festival için New York'tan Türkiye'ye geldiğini, konser öncesinde saat 18.00'de vakfın kuruluşunu anlatan bir konuşma yapacağını kaydeden Kutluer, "Filistin'e ilgi duyan seyircileri ve sanatseverleri bekliyoruz. Sorularını Meryem Said'e sormalarını istiyoruz." diye konuştu.

Meryem Said'in annesinin de Filistin'de kız çocukları için okul kurduğunu, vakfın da eğitim faaliyetlerini bünyesine aldığını aktaran Kutluer, programda bu hikayenin Meryem Said tarafından anlatılacağını belirtti.

- Ud ve flüt yan yana

Konserde Filistin ve Türk ezgilerini sanatseverlerin beğenisine sunacaklarını söyleyen Kutluer, dünya müziğinden örneklerin de repertuarda yer aldığını aktardı.

Kutluer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asıl önemlisi konserde Filistinli gençlerin enerjilerini, Filistin kültürünü dinleyeceğiz. Orkestrada ud ile eserler de sunacağız. Udun bizim müziğimizde önemli bir yeri var. Filistinli Bekir Khleifi ud ile kendi aranjesini seslendirecek. Flüt ve ud ile eserler sunacağız. Ben bir meşhur Ankara havası çalacağım. Filistin'e gönül veren herkesi konserimize bekliyoruz."

Sanatın hayatın her alanında önemli olduğuna işaret eden Kutluer, "Sanat, kalpten kalbe sevgi oluşturur. Dünyada bu kadar savaş, haksızlık, adaletsizlik var. Sanat bunları çok yüksek bir düzeyde onarıyor. Asıl insanı, medeni bir şekilde sanat temsil ediyor. Onun için sanatın gücü, savaşın üstesinden gelecektir. Sahnede insanları ırk, dil, din ayrımı yapmadan bir müziğin altında toplayabiliyoruz. Herkes kalpleriyle müzik yapıyor." dedi.