Sihirbazların firavuna cevabı

Firavun, Hz. Mûsa’nın tevhid mücadelesinden, saltanatını kaybetme endişesi ile korktu, ürktü, şaşkınlık içinde Mısır sihirbazlarını topladı ve Musa (as) ile müsabakaya çıkardı. Sihirbazlar:

“Ya Mûsa, sen mi önce asânı atarsın, yoksa biz mi atalım?” diyerek Hz.Mûsa’ya hürmet ve nezaket gösterdiler.

Mûsa (as) ise onlara:

“Siz atacağınızı atın!” dedi. (A’raf, 115-116)

Sihirbazlar, Firavun ve Mısır halkının önünde yere bir kaç değnek ve ip attılar. Onlar da kıvrılıp yılan gibi görülmeye başladı. Sonra emr-i ilahi ile Mûsa (as) asâsını attı. Asâ, kocaman bir ejderha olup meydandaki bütün sihir aletlerini yuttu. Sihirbazlar, bu halin beşeri bir san’at ve marifet değil, ilahi bir mucize olduğunu anladılar. Çünkü sihir olsaydı atılan değnek ve ipler, sihir bozulduğunda yerinde kalırdı. İşte bu mucizeyi gören sihirbazlar:

- “Biz, Mûsa ve Harûn’un Rabbine iman ettik!” diyerek secdeye kapandılar.

Firavun buna çok öfkelendi:

- “Benden izin almadan nasıl iman edersiniz? Demek ki, Mûsa sizin üstadınız imiş! Siz bu işi ondan öğrenmişsiniz! O halde sizin el ve ayaklarınızı çapraz kestirerek sizi ölüme mahkum ediyorum!” dedi.

Sihirbazlar da Firavun’a tavır koyarak:

- “Seni, bize gelen apaçık bir mucizeyi tercih edemeyiz!... Sen fiilinde serbestsin. Dilediğin zulmü yapabilirisin! İşkencen bize zarar vermez! Hükmün ise yalnız bu dünya hayatında geçerlidir. Oysa biz, Allah’a döndürüleceğiz...” dediler.