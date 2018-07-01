SİHA Sezgin terör örgütü PKK cinayetine saatlerdir suspus
Ağrı'da AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'nin direğe bağlanarak öldürülmesini 'faili meçhul' olarak niteleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cinayeti terör örgütü PKK'nın üstlenmesinin ardından sessizliğe gömüldü.01 Temmuz 2018 Pazar 15:57
Ağrı'da AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'nin direğe bağlanarak öldürülmesini olay henüz tazeyken 'faili meçhul' olarak niteleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cinayeti terör örgütü PKK'nın üstlenmesinin ardından hiçbir kınama açıklaması yapmadı.
Bengi'nin cesedinin yanında terör örgütü PKK mensuplarınca yazılan '2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür' yazılı not bulunmasına rağmen, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu cinayeti faili meçhul olarak nitelemişti.
İKTİDARI GÖREVE ÇAĞIRMIŞTI ŞİMDİ SUSUYOR
Sosyal medyadan yaptığı açıklama iktidarı göreve çağıran Tanrıkulu 'Bu vahşeti faili meçhul bırakmamak hükümetin görevidir' diye yazmıştı.
PKK'nın cinayeti üstlenmesinin ardından Tanrıkulu'nun terör örgütünü kınayıp kınamayacağı merak konusu oldu.
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