Sigortalı çalışanlar sırası gelmeden aşı olacak mı? Sigortalı işçi aşı randevusu başladı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar... Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak yaptığı açıklamalarda yeni meslek gruplarının aşılanmaya başlayacağını duyurmuştu. Bakan Koca; kargo çalışanları, kuryeler, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, avukatlar, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personelleri ve öğretmenlerin de aşı programına dahil edildiğini açıklamıştı.

Aşı randevusu nasıl alınır?

Korona aşı randevusu MHRS üzerinden, ALO 182'den ve e nabız üzerinden alınabilmekte. Aşı randevusu alınırken açı tercihi de yapılabilmekte.