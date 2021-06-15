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Korona Virüs Sigortalı çalışanlar sırası gelmeden aşı olacak mı? Sigortalı işçi aşı randevusu başladı mı?
Korona Virüs

Sigortalı çalışanlar sırası gelmeden aşı olacak mı? Sigortalı işçi aşı randevusu başladı mı?

Korona salgını ile mücadele kapsamında aşılama takvimi tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayında yoğun bir şekilde aşı uygulamasına geçileceğini açıklamıştı. Aynen de öyle oldu. Toplam aşılama 34 milyona yaklaşırken, aşı sırası 40 yaş üstüne gelirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren müjdeyi duyurdu. Peki SGK’lılar aşı randevusu alıyor mu? Sigortalı çalışanlar sırası gelmeden aşı olacak mı? Sigortalı işçi aşı randevusu başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-15 08:08:00 - 2021-06-15 08:14:15
Sigortalı çalışanlar sırası gelmeden aşı olacak mı? Sigortalı işçi aşı randevusu başladı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar... Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak yaptığı açıklamalarda yeni meslek gruplarının aşılanmaya başlayacağını duyurmuştu. Bakan Koca; kargo çalışanları, kuryeler, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, avukatlar, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personelleri ve öğretmenlerin de aşı programına dahil edildiğini açıklamıştı.

 

 

Aşı randevusu nasıl alınır?

Korona aşı randevusu MHRS üzerinden, ALO 182'den ve e nabız üzerinden alınabilmekte. Aşı randevusu alınırken açı tercihi de yapılabilmekte.

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