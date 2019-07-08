Sigorta teminatları ne kadar oldu? hasar karşılama tazminatı ne oldu? Zorunlu trafik sigortası sorgula

Milyonlarca araş sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına ilişkin sigorta teminatlarına ilişkin son dakika haberleri merak ediliyordu 1 Temmuz 2019 tarihi itibari ile Zorunlu Trafik Sigortasındaki teminatlar arttı. Buna göre teminatlar yüzde 8 ile 8,5 arasında yükseldi. Bu bağlamda bir kaza durumunda 36 bin TL olan hasar karşılama tazminatı 39 bin TL'ye yükseldi.

Trafik sigortası teminatları 2019. Zorunlu trafik sigortası hakkındaki yönetmelik değişikliği yılın ikinci yarısı olarak kabul edilen 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Bu bağlamda Zorunlu Trafik Sigortasındaki teminatlarda artış meydana geldi. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda Tarife Uygulama Esasları hakkındaki yönetmelik gereği, 1 Ocak 2019 itibarıyla uygulanan sağlık giderleri, sakatlanma/ölüm ve maddi teminat tutarlarının nitelikleri yeniden şekillendi. Bunun yanı sıra her altı ayda bir otomatik bir şekilde olmak üzere rakamların yeniden revize edilebileceği ifade edildi. Buna göre sigorta şirketlerinin maddi hasarlı kazalarda ödeyeceği maksimum tutar 36 bin TL'den 39 bin TL'ye yükseldi. Ayrıca sakatlanma ve kalıcı kazalarda sakatlık teminatı 360 bin TL'den 390 bin TL'yekaza başı teminat ise 72 bin TL'den 78 bin TL'ye yükseldi.