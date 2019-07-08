0553 313 94 23

Sigorta teminatları ne kadar oldu? hasar karşılama tazminatı ne oldu? Zorunlu trafik sigortası sorgula

Milyonlarca araş sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına ilişkin sigorta teminatlarına ilişkin son dakika haberleri merak ediliyordu1 Temmuz 2019 tarihi itibari ile Zorunlu Trafik Sigortasındaki teminatlar arttı. Buna göre teminatlar yüzde 8 ile 8,5 arasında yükseldi. Bu bağlamda bir kaza durumunda 36 bin TL olan hasar karşılama tazminatı 39 bin TL'ye yükseldi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:35
Sigorta teminatları ne kadar oldu? hasar karşılama tazminatı ne oldu? Zorunlu trafik sigortası sorgula

Milyonlarca araş sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına ilişkin sigorta teminatlarına ilişkin son dakika haberleri merak ediliyordu  1 Temmuz 2019 tarihi itibari ile Zorunlu Trafik Sigortasındaki teminatlar arttı. Buna göre teminatlar yüzde 8 ile 8,5 arasında yükseldi. Bu bağlamda bir kaza durumunda 36 bin TL olan hasar karşılama tazminatı 39 bin TL'ye yükseldi.

Trafik sigortası teminatları 2019. Zorunlu trafik sigortası hakkındaki yönetmelik değişikliği yılın ikinci yarısı olarak kabul edilen 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Bu bağlamda Zorunlu Trafik Sigortasındaki teminatlarda artış meydana geldi.  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda Tarife Uygulama Esasları hakkındaki yönetmelik gereği, 1 Ocak 2019 itibarıyla uygulanan sağlık giderleri, sakatlanma/ölüm ve maddi teminat tutarlarının nitelikleri yeniden şekillendi. Bunun yanı sıra her altı ayda bir otomatik bir şekilde olmak üzere rakamların yeniden revize edilebileceği ifade edildi. Buna göre sigorta şirketlerinin maddi hasarlı kazalarda ödeyeceği maksimum tutar 36 bin TL'den 39 bin TL'ye yükseldi. Ayrıca sakatlanma ve kalıcı kazalarda sakatlık teminatı 360 bin TL'den 390 bin TL'yekaza başı teminat ise 72 bin TL'den 78 bin TL'ye yükseldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:35
  1. trafik sigortası teminat limitleri son dakika
  2. trafik sigortası teminat limitleri 2019
  3. trafik sigortası hasar karşılama limiti 2019
  4. trafik sigortası teminatları 2019
  5. trafik sigortası hasarın ne kadarını öder
  6. araç başına maddi teminat nedir
  7. Sigorta teminatları ne kadar oldu?
  8. zorunlu trafik sigortası sorgula

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motosiklete "Cumhurbaşkanlığı" himayesi
    1. Motosiklete "Cumhurbaşkanlığı" himayesi
    2. Gaziantep Kolej Vakfı 2.Ulusal..
    3. Trafik dedektifi eğitimleri devam..
    4. Almanya'nın ihracatı mayısta arttı
    5. Kuzey Ege’de düzensiz göçmene geçit yok
    6. Şaban Yılmaz kimdir nereli ve kaç..
    7. Dekan Taşmektepligil kansere yenik..
    8. "Ayaklarımız yere sağlam basmalı"
    9. 2019 yılı kurban tanıtım toplantısı..
    10. 15 Temmuz gazisi anlattı: Erdoğan..
    11. 3 metrelik dev vatozu görüntüleyen..
    12. Kuşadası Belediyesi’nde görev..
    13. Afyonkarahisar’da fasulye hasadı..
    14. GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim:..
    15. GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim:..
    16. Girişimciye destek yağmuru
    17. İki araç kafa kafaya çarpıştı
    18. Avrupa borsaları
    19. Rusya'nın Gürcistan kararı Türkiye'ye..
    20. Genç girişimciler dünya sosyetesinin..
    21. Turkcell'den veri merkezlerine 2..
    22. Sahipsiz köpeklere parazit bakımı
    23. Büyükçekmeceli çocuklardan renkli..
    24. MEB'den 10 maddede "özel okul tercih"..
    25. Akü hırsızları güvenlik kameralarına..
    26. Eyyübiyeli gençler yaz kampına..
    27. THY’nin ’Rüya’ uçağı, şehit Eren..
    28. Ahır yangını söndürüldü
    29. Rusya'daki sel
    30. Gaziantep’ten Japon turist atağı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’