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Sigorta şirketleri 9 ayda 25,9 milyar TL tazminat üstlendi

2018 yılının üçüncü çeyreği sonunda sigorta sektörü, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 artışla 25,9 milyar TL'lik tazminat ile ekonomiye ve vatandaşlara güvence sağlamaya devam etti- Hayat dışı sigortaların prim üretimi 34,1 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 5,4 milyar TL olurken, sektörün toplam prim üretimi 39,5 milyar TL’ye ulaştı

28 Aralık 2018 Cuma 13:32
Sigorta şirketleri 9 ayda 25,9 milyar TL tazminat üstlendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği'nce (TSB) 2018 yılının üçüncü çeyreği sonunda sigorta sektörünün, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 artışla 25,9 milyar TL'lik tazminat ile ekonomiye ve vatandaşlara güvence sağlamaya devam ettiği bildirildi.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Birliği'nin üye şirketlerden derlediği 2018 yılının üçüncü çeyrek itibarıyla teknik ve mali sonuçları belli oldu.

Buna göre, 2018 yılının üçüncü çeyreği sonunda sigorta sektörü, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 artışla 25,9 milyar TL’yi bulan üstlendiği tazminat ile ekonomiye ve vatandaşlara güvence sağlamaya devam etti. Sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda yüzde 19,8'lik, hayat sigortaları branşında ise yüzde 8,5’lik, ortalamada da yüzde 18,1’lik bir büyüme kaydetti.


- Sektörün toplam prim üretimi 39,5 milyar TL'ye ulaştı


Bu sonuçlarla hayat dışı sigortaların prim üretimi 34,1 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 5,4 milyar TL olurken, sektörün toplam prim üretimi 39,5 milyar TL’ye ulaştı. Hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin stabil hale gelmesi hayat branşındaki büyümeyi sınırlı tuttu.

Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren 7 şirketin toplam prim üretimindeki payı yüzde 3,8’e ulaşmış olup, toplam prim üretimi 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 175 milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 22,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcı sayısı 14 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 6,9 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 86,7 milyar TL’ye ulaştı. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 21 Kasım 2018 tarihi itibarıyla sisteme giren 14,1 milyon çalışanın 5 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görülmekte olup, ayrılma oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Sözleşmeleri devam eden katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 3,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 13:32
  1. sigorta
  2. TSB
  3. üçüncü çeyrek

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